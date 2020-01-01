«أوقاف كفر الشيخ» تحقق رقما قياسيا بمبيعات صكوك الأضاحي

حققت مديرية أوقاف كفر الشيخ رقمًا قياسيًّا في مبيعات صكوك الأضاحي، متجاوزة أرقام العام السابق، وقد تم تمييز مكانها في الجدول بنجمة.وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مكافأة إستثنائية قدرها خمسة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بالمديرية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.