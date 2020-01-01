مجدي الهواري: عودة عروض «كايرو شو» المسرحية تدريجيًا بعد العيد

كشف المخرج مجدي الهواري لـ"الدستور" أنهم يدرسون حاليًا عودة جميع عروض كايرو شو بعد عيد الأضحى المقبل تدريجيًا وذلك مع زيادة نسبة إشغال المسارح، وأكد أن موسم العيد المقبل سيشاركون فيه بعرض "علاء الدين" بطولة أحمد عز حيث قاموا بطرح تذاكرها للجمهور.يشار إلى أن مجدي الهواري قدم عرضين مؤخرًا من علاء الدين لأهالي الشهداء وأطباء مصر لما بذلوه من مجهود كبير وضخم، كما أنهم احتفلوا أمس بعيد ميلاد الفنان أحمد عز على المسرح بعد انتهاء العرض وتلقى عز التهاني من جميع الحضور ومن أصدقائه في العرض.ويشار إلى أن عروض كايرو شو المتوقفة هي "3 أيام في الساحل" لمحمد هنيدي وعرض "اللي عليهم العين" لخالد سرحان وعرض "الملك لير" بطولة يحيى الفخراني وعرض "حزلئوم" بطولة أحمد مكي.