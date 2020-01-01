ضبط عاطل لتعديه على أحد أقاربه بالدقهلية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة من ضبط عاطل بعد تعديه على أحد أقاربه وإصابته بجرح نافذ أودى بحياته لمعاتبته على خلاف سابق بينهم بمنطقة كفر البدماص.كان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد طارق الشحات، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول صبري حفني علي حفني، 29 سنة، كهربائي ومقيم كفر البدماص مصاب بطعنات نافذة بالبطن والصدر، جثة هامدة.انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب أحمد عبدالعزيز، إلى المستشفى وبسؤال مرافقي المتوفى أكدوا قيام مصطفى زغلول محمد عبدالله، 36 سنة، بالتعدي عليه بمطواه لنشوب خلاف بين المجني عليه والقاتل في وقت سابق ونظرًا لصلة القرابه بينهما جاء المتهم لمعاتبة المجني عليه مما أدى إلى تطور المشادة وقيام المتهم بإخراج سلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال، وطعنه، وعند محاولته الهرب قام بطعنه مرة أخرى فسقط على الأرض جثة هامدة وفر المتهم هاربا من مكان الواقعة.بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط المتهم وبمواجهة اعترف بارتكاب الواقعة.حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.