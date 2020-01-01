رفع 35 طن مخلفات فى حملة بحى شرق بأسيوط

تواصل محافظة أسيوط، العمل على تكثيف حملات النظافة، ورفع وإزالة المخلفات والقمامة، من الشوارع والميادين العامة بمختلف القرى والمراكز بصفة دورية من خلال الاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية بالحي، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.حيث ترأس أيمن محروس، رئيس حي شرق بأسيوط، حملة مكبرة لرفع المخلفات وتجمعات مخلفات البناء بجوار سور جامعة الأزهر، وذلك خلال الورديتين الصباحية والمسائية، مشيرًا إلى رفع حوالي 35 طن مخلفات وقمامة وتسوية وتمهيد عدد من الطرق والشوارع للتيسير على المارة وخلق سيولة مرورية وتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بالمنطقة لمنع إلقاء المخلفات بها مرة أخرى وتحرير محاضر فورية للمخالفين.وأشار رئيس الحي إلى أنه تم إصلاح إضاءة الشوارع ورفع تراكمات أعمال البناء من أماكن تجمعات المخلفات فضلًا عن استكمال أعمال تطوير الميادين ودهان الكورنيش وتهذيب الأشجار بشكل جمالى وتوزيع صنايق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة.