«التعليم» تحدد هوية مسرب «عربى الدبلومات الفنية»

وقالت الغرفة، إنها ستعلن بيانات الطالب خلال بيان رسمى بعد قليل.

توصلت غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى هوية الطالب مسرب امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية، اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي.وتداولت صفحات الغش على "السوشيال ميديا" امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية عقب بدء اللجان بربع الساعة.وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه يتم التحقيق في الأمر داخل غرفة العمليات الخاصة لامتحانات الدبلومات الفنية، مؤكدا أنه سيتم تتبع مصدر تداول الورق واتخاذ الإجراءات القانونية.ويؤدي الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام 776161 طالبا وطالبة أمام 2987 لجنة وتنتهي الخميس الموافق 13-8-2020، وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6-8-2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهي 25-8-2020، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفني بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضــوا.ويبلغ عدد مقررات الامتحانات التحريرية 1644 مقررا، وبذلك يزيد إجمالي عدد الطلاب والمعلمين والإداريين المشرفين على العملية الامتحانية عن مليون شخص لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.وأوضحت وزارة التعليم، أنه تم عقد مؤتمر بـ"الفيديوكونفرانس" مساء الثلاثاء 21 يوليو 2020، حضره نائب الوزير لشؤون التعليم الفني ومديرو المديريات ومديرو التعليم الفني ومسئولو قطاع التعليم الفني ورؤساء لجان الإدارة، وتم التأكيد على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواق بلاستيكي للوجه، وواقي للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلي قفاز لكل يوم عمل.وشددت الوزارة على جميع الطلاب بعدم حمل التليفون المحمول نهائيًا أثناء تأدية الامتحان، وإلا سيطبق عليهم العقوبات الواردة بالقانون ويتم إلغاء امتحانه ورسوبه حتى لو لم يستعمل التليفون أثناء الامتحان.وجدير بالذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية قد تم عقدها على مدى 17 يومًا منذ يوم 27 يونيو وحتى يوم 20 يوليو، وقد تم فيها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.