«التعليم»: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه قام بعمل جولة فى مدرسة الحوامدية للفتيات بالجيزة لمتابعة أول يوم امتحانات للدبلومات الفنية وقد خاضوا امتحان اللغة العربية.وأشار فى تصريح لـ"الدستور"، أنه لا يوجد أى شكاوى من الامتحان قائًلا: الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط وجميعه من المقرر وليس المحذوف لأن الامتحانات تم وضعها قبل إصدار قرار 15 مارس.وأضاف مجاهد أنه اطمأن على ارتداء الطلاب للكمامات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى لجان الدبلومات الفنية، مشيرًا إلى أن وجود العصا الإلكترونية داخل اللجان تعمل على تقليل حالات الغش.