«الدستوري الحر» بتونس: أفكار «الغنوشي» غير ملزمة

استنكر الحزب الدستوري الحر، في تونس، اليوم السبت، إصدار "رئاسة مجلس نواب الشعب" بيانا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجمهورية.وقال الحزب، في بيان: "نستنكر التجاوزات الصارخة التي يقوم بها رئيس المجلس بإحداثه مؤسسة وهمية لا وجود لها في النظام الداخلي، وهي مؤسسة رئاسة المجلس، وتعمده إصدار بيانات باسم البرلمان دون عرضها على الكتل البرلمانية ودون مناقشتها صلب هياكل المجلس".وتابع البيان: "ندين ما تضمنه البيان من أطروحات حزبية ضيقة انحرفت بمؤسسة البرلمان وجعلتها في موضع الأداة التي يوظفها رئيس المجلس لتمرير أفكار لا تلزم إلا نفسه والمقربين منه، كما ندد البيان بتشويه دولة الاستقلال وتحريف التاريخ ونكران تضحيات زعماء الحركة الوطنية، وعلى رأسهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، أول رئيس للجمهورية التونسية، ومجهودات رجالات ونساء الدولة لبناء الدولة العصرية في محاولة لضرب الذاكرة الجماعية والحيلولة دون تشبع شبابنا بتاريخه وبنضالات أسلافه من أجل الاستقلال وإرساء دولة القانون والمؤسسات".وأكد البيان على أن البيان المذكور لا يلزمها، وتدعو رئيس المجلس إلى سحبه من الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على شبكات التواصل الاجتماعي.