«بسبب التقصير».. إحالة رئيس قرية أبوقرقاص وفني التنظيم للتحقيق

أحال الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا رئيس قرية أبوقرقاص البلد وفني التنظيم، للتحقيق للتقاعس والتخاذل في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات لم يتم تحرير محاضر لها.جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لنائب محافظ المنيا، لمتابعة مدى تنفيذ أعمال الإزالة لعدد من حالات المباني المخالفة والعشوائية بنطاق قرية الكرم التابعة للوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، والتي تم رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكانية " المساحة العسكرية " وتم إرسالها لوحدة المتغيرات الرئيسية بالمحافظة رافقه خلالها، المهندس محمود عبد الله مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.قال نائب المحافظ، إن هناك تكليفات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات المباني المخالفة، والعمل على رصد المخالفات، وأنه لا تهاون مع المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية، مشيرًا الى التعامل مع المخالفين بكل شدة وحزم، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وإنجاز المهام المكلفين بها.أكد نائب المحافظ، على أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبالغ جدية التصالح والتي تقدر بحوالي 25 % من قيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والسيد رئيس مجلس الوزراء وتكليفات السيد وزير التنمية المحلية بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.من جانبه ناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المواطنين المخالفين إلى ضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح وذلك بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة خلال جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، وسداد جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلب، وذلك خلال 30 يومًا اعتبارًا من 15 يوليو الجاري، مؤكدا أن تخفيض أسعار التصالح والذي تدرسه اللجان المشكلة حاليا لهذا الغرض سيكون ساريًا على جميع الطلبات التي تم تقديمها