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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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روجينا بإطلالة شتوية جذابة في الصيف تشعل إنستجرام (صور)

السبت 25/يوليه/2020 - 01:06 م
روجينا
روجينا
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة روجينا، متابعيها، صور جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت روجينا بإطلالة شتوية جذابة، وعلقت على الصور قائلة: "بس انتى لبسة شتوى فى الصيف لية يعمرررررررررررررررى"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا، مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وإدوارد والفنانة سلوى عثمان، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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