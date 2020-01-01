استرداد 220 فدانا و8229 مترا منذ بدء الموجة 16 في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن حملات الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن.وأشار إلى أن إجمالي عدد حالات الإزالة منذ بدء الموجة حتى الآن بلغ 106 حالة إزالة، لافتًا إلى استمرار الحملات ودون أي تهاون في تنفيذ القانون على الجميع، وخاصة فى ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وتنفيذا لتوجيهات توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.وأشار محافظ أسيوط إلى أن حالات الإزالة التي تمت على أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها تمثلت في 60 حالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء واسترداد مساحة 8229 مترا و46 حالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بالزراعة، واسترداد مساحة 220 فدانا و20 قيراطا، وذلك ضمن الحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين، وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.