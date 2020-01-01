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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

للمرة الثالثة.. الهلال الأحمر يعقم «محطة مصر»

السبت 25/يوليه/2020 - 12:59 م
تعقيم محطة مصر
تعقيم محطة مصر
ولاء جمال
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قام الهلال الأحمر المصري، فجر اليوم بتطهير وتعقيم محطة سكة حديد مصر برمسيس، وذلك ضمن الخطة الشاملة للهلال الأحمر المصري لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنها المرة الثالثة التي يقوم فيها الهلال الأحمر بعمليات التعقيم والتطهير داخل محطة مصر من خلال خمسين متطوعا من فرق الطواريء داخل الهلال الأحمر؛ وهي المرة الأولى التي تنفذ فيها عمليات التعقيم في تواجد جمهور المسافرين داخل المحطة وهذا أدى إلى ضرورة وجود حملة للتوعية والترويج الصحي خاصة بالإرشادات الصحية والإجراءات الاحترازية التي يجب على المواطنين اتباعها لتجنب انتشار العدوى.

وأضاف الناظر، فى تصريحات، أن عمليات التعقيم والتطهير اليوم شملت البهو الرئيسي للمحطة وصالات الركاب ومنافذ صرف التذاكر والأرصفة (8،9،10،11،13،14،1،3،4) ومجمع الكافتيريات والمكاتب الإدارية بالدور الثالث بالمحطة.

وأشار الناظر إلى أن متطوعي الهلال الأحمر المصري من فريق التوعية والترويج الصحي قاموا بتوزيع الملصقات الخاصة بالتوعية الصحية بالأماكن الحيوية في جميع أروقة وأرصفة المحطة وداخل عربات القطار بإجمالي 600 بوستر و5 بنر رئيسي، بحيث تكون رسائل توعوية مستمرة ومباشرة للمواطنين.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع، وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.
تعقيم محطة مصر
تعقيم محطة مصر
تعقيم محطة مصر
تعقيم محطة مصر

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