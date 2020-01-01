مي سليم تبدأ تصوير أحدث أعمالها الدرامية «بأثر رجعي»

بدأت الفنانة مي سليم تصوير أحداث دورها في مسلسل "بأثر رجعي" الدرامي الذي تعاقدت عليه منذ فترة مع المخرج معتز حسام وهو من تأليف فتحي الجندي ويشاركها بطولتة الفنان محمد عز وتقدم خلاله دور مختلف وجديد عليها وتستمر في تصويره حتى عيد الأضحى.حيث تسافر بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة إلى السعودية من أجل استكمال تصوير أحداث مشاهدها في مسلسل "اختراق" الجزء الثاني وهو عمل سعودي يضم نجوم مصريين وسعوديين ويتم تصويره بين البلدين ويتبقى المشاهد الخاصة بالسعودية والمسلسل يشارك فيه كل من أحمد عيد ومي سليم من مصر ومن السعودية طلال السدر ومحمد العيسى بالإضافة إلى نضال نجم وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد حسن.