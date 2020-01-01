«الشعب الجمهوري التركي»: لا نخشى المساءلة وأيدينا نظيفة

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، اليوم السبت، إن استقلال الاقتصاد التركي يواجه خطرًا داهمًا بسبب سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان وتحالفه مع قطر.وقال أوغلو: "لماذا نعمل نحن والدوحة وهي من يجني المال؟"، وأضاف: "المسؤولين سوف يحاسبون عن كل الجرائم التي يرتكبونها في حق المواطنين"، مؤكدًا أن حزب الشعب سوف يصبح هو الحزب الحاكم الذي لا يخشى من المسائلة أو التفتيش وراءه، لأننا لا نتلقى عمولات من دول أجنبية.وتبدأ اليوم انتخابات رئاسة حزب الشعب الجمهوري وسط توقعات بفوز رئيس الحزب الحالي، وزعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، واستمراره في رئاسة "الشعب" بدعم وتوقيع من 80 رئيس بلدية.