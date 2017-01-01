باكستان تسجل 1487 إصابة جديدة بكورونا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان، اليوم السبت، إلى 271 ألفا و517 حالة، وذلك عقب تسجيل 1487 إصابة جديدة.وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 5778 حالة، عقب تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 236 ألفا و596 شخصا.كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.