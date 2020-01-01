انطلاق امتحانات مراكز إعداد المحفظين بـ«أوقاف الإسكندرية»

انطلقت اليوم فعاليات امتحانات مراكز إعداد المحفظين للفرقة الثانية، بمديرية أوقاف الإسكندرية، والتي تمت بالمركز الثقافي بمسجد الإمام محمد عبده، وبمركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الحديد والصلب بالعجمي في الإسكندرية، بحضور ومتابعة فضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة.وقال الشيخ محمد خشبة، إن الامتحانات تسير على ما يرام وأن الهدف من هذه الدورات وإنشاء هذه المراكز هو إخراج دفعات من محفظي القرآن الكريم، على علم بالقرآن الكريم أحكامًا وتلاوة على وفق المنهج الوسطى المستنير.وأضاف أن ذلك يُعد بمثابة قطع الطريق على أصحاب الأفكار المنحرفة والهدامة ممن يستغلون مكاتب التحفيظ لبث سمومهم في عقول النشء وإبعادهم عن منهج الإسلام الوسطي.