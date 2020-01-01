468 إصابة جديدة بكورونا فى اليابان

ذكرت السلطات الصحية اليابانية اليوم السبت، أنه تم تسجيل 468 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وبذلك تخطى إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد حاجز الـ30 ألف حالة.وأوضحت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية، أن إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس وصل إلى 30 ألفا و208 إصابات من بينها حالات تم الكشف عنها في الحجر الصحي بالمطارات و712 حالة إصابة على سفينة "دايموند برنسيس" التي رست بالقرب من العاصمة (طوكيو) في وقت سابق من العام الجاري، مشيرة إلى أن أعداد الوفيات استقرت عند ألف و7 حالات من بينها 13 حالة كانوا على متن السفينة.يذكر أن 21.987 حالة غادرت المستشفيات بعد تماثلها للشفاء، من بينها 659 حالة كانت على متن السفينة (دايموند برنسيس).