التحقيق مع صاحب مخبز بلدي لبيع 24 طن دقيق مدعم بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحقيق مع مالك مخبز بلدي بعد اتهامه ببيع 24 طنا من الدقيق البلدي في السوق السوداء والاستيلاء على سعره، والتحفظ على الأوراق الخاصة بالمخبز لفحصها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة برج العرب، لتصرفه وبيع كميات من الدقيق المدعم في السوق السوداء دون وجه حق.على الفور تمت مداهمة المخبز وألقي القبض على مالكه وبتفتيشه عثر على 24،750 طن دقيق بلدي مدعم ببيعها بالسوق السوداء قدرت بمبلغ مالي 134268 جنيها دون إنتاج فعلي للخبز، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لإجراء التحقيقات.