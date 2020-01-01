خبير: الدولة تجني ثمار الإصلاح.. والوضع الاقتصادي في 2021 سيكون أفضل

وأوضح المستشار الاقتصادي، أن الدولة المصرية تسير بخطى جيدة، والوضع الاقتصادي في عام 2021 سيكون أفضل بكثير، حيث تجني الدولة الآن ثمار الإصلاح الاقتصادي الصعب، معقبًا: "سنستشعر مردود الاقتصاد الوطني والمشروعات القومية، بجانب مبادرات تخفيض أسعار السلع، ومن المتوقع الفترة المقبلة انخفاض التضخم".



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قال الدكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك توقعات بزيادة الرحلات الجوية السياحية وزيادة إشغالات الفنادق الفترة المقبلة، في ظل الإجراءات الاحترازية القوية التي تشهدها البلاد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وشدد الدكتور أحمد سمير زكريا، خلال لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "TEN"، اليوم السبت، على ضرورة وأهمية الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، نظرًا لتأثيرها وعلاقتها بسمعة مصر.وأكد أن الجنيه المصري وضعه مستقر، ومعدلات النمو في وضع جيد، كما أن الدولة ساندت الكثير من القطاعات واتخذت إجراءات قوية لدعم الاقتصاد بشدة.