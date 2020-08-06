انتهاء امتحانات الأدبى بالثانوية الأزهرية

أنهى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الأقصر امتحاناتهم صباح اليوم السبت بمادة "الأدب والنصوص والمطالعة" بينما تمتد امتحانات طلاب القسم العلمي حتى يوم الخميس الموافق 6-8-2020 حيث تفقد أحمد عبادي أحمد مدير عام العلوم الثقافية بمنطقة الأقصر الأزهرية وعبدالعظيم المهندس مدير التعليم الإعدادي سير الامتحانات بلجان معاهد "فتيات إسنا وبنين إسنا بالري".وقد جاء الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، وخيمت حالة من السعادة على وجوه الطلاب الذين عبروا عن فرحتهم بنهاية امتحاناتهم اليوم السبت متمنين أن يحصلوا على مجموع يؤهلهم للكليات التى يرغبون فى الدراسة بها.ووجه عبادي والمهندس خالص الشكر والتقدير للتعاون المشترك والمثمر بين المنطقة وقطاع أمن الأقصر، وقطاع الصحة لتوفير الجو الآمن والملائم للطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات ؛ مؤكدين أن الامتحانات تمضي بهدوء دون وجود أي مشكلات.