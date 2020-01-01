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محافظات

مدير إعلام القليوبية يعلن ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ

السبت 25/يوليه/2020 - 11:46 ص
الدكتور رمضان عرفة
الدكتور رمضان عرفة
كتب صلاح حسنى
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أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، أن غدا الأحد 26 يوليو الجاري ستنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ طبقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، على أن تجرى عملية تصويت المصريين بالخارج يومي 9 و10 أغسطس القادم، وتصويت المصريين بالداخل يومي 11 و12 أغسطس من نفس الشهر تحت إشراف قضائي كامل.

وأضاف مدير عام إعلام القليوبية أن الدعاية الانتخابية تبدأ غدا الأحد 26 يوليو وتستمر لمدة 14 يوما ويبدأ الصمت الانتخابي يوم السبت 8 أغسطس الساعة 12 ظهرا، وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات حظر التجمعات أو الاجتماعات أو المؤتمرات الانتخابية بسبب فيروس كورونا مع منع الدعاية داخل دور العبادة والسماح بالدعاية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي بالإضافة للاعتماد على مكبرات الصوت، وتعليق اللافتات التي تسمح بها المحليات.

وأشار الدكتور رمضان عرفة إلى أن المرشح ملزم بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك المحددة من قبل هيئة الانتخابات ويودع بالحساب ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله وعلى البنك والمرشح إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، ثم يقوم المرشح بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب على أن يقدم المرشح للهيئة خلال 15 يوما من إعلان النتيجة بيانا بالمبالغ ومصدرها وطبيعتها وأوجه الإنفاق

كما ألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية لتدوين مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية وتتولى الجهة التى تكلفها الهيئة مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين تحت إشرافها.

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