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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى لها لأول مرة منذ سبتمبر 2011

السبت 25/يوليه/2020 - 11:44 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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تجاوز سعر الذهب اليوم السبت، حاجز الـ1900 دولار للأوقية، للمرة الأولى منذ سبتمبر 2011، مقتربا من الحد الأقصى لأعلى سعر وصل إليه.

ومنذ الساعة 16.05 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس في بورصة نيويورك "كوميكس" بنسبة 0.74% ما يعادل 13.35 دولار ليصل إلى 1902.95 دولار للأوقية (الأونصة).

ليقترب المؤشر من أعلى مستوى على الإطلاق عند 1911.6 دولار للأوقية، والذي تم تحديده في سبتمبر 2011.

وارتفعت عقود الفضة الآجلة لشهر سبتمبر بنسبة 1.41% إلى 22.663 دولار للأوقية.

هذا وكانت أسعار الذهب قد شهدت قفزة أثناء التعاملات في بداية الأسبوع، وكان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.4 بالمئة عند 1816.10 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

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