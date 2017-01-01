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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«هاري وميجان» ينفيان علاقتهما بكتاب «العثور على الحرية»

السبت 25/يوليه/2020 - 11:44 ص
هاري وميجان
هاري وميجان
مارسيل نظمي
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على الرغم من ترك الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان العائلة الملكية، إلا أن تحركاتهما لا تزال تحت الأضواء، رغم أنهما يحاولان أن ينأيا بنفسيهما عن كتاب قادم عن حياتهما داخل العائلة المالكة قائلين إنه لم تتم مقابلتهما لدى كتابته ولم يسهما فيه بأي شكل.

وذكرت وكالة رويترز، أن وسائل إعلام قالت اليوم السبت إنه من المقرر صدور الكتاب الذي يحمل عنوان (العثور على الحرية) في أغسطس المقبل، ويتوقع أن يلقي الضوء على إحباطات الزوجين مع القصر والصحافة.

وقال متحدث باسم الزوجين في بيان «لم تحدث لقاءات مع دوق ودوقة ساسكس ولم يسهما في كتاب (العثور على الحرية)».

وأضاف «هذا الكتاب يستند إلى تجارب المؤلفَين الخاصة كعضوين في الفريق الصحفي الذي يغطي أخبار العائلة المالكة وإلى تغطيتهما الصحفية المستقلة».

ومن المتوقع أن يسرد الكتاب، وهو من تأليف الصحفية كارولين دوراند والصحفي أوميد سكوبي اللذين يغطيان أخبار العائلة المالكة، بالتفصيل كيف شعر الزوجان بأن المؤسسة الملكية أخفقت في دعمهما وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ذا تليجراف.

واستشهدت صحيفة ذا تايمز بمقتطفات من الكتاب تشير إلى مشاحنات بين أفراد العائلة إذ يعتقد هاري أن بعض أقاربه لا يحبون ميجان وأن آخرين يشعرون أن شعبية الزوجين يجب «كبحها».

وقالت الصحيفة إن ميجان وصفت انتقادات الصحافة بأنها «كالموت بآلاف الجروح».

وتقول ذا تليجراف إن الكتاب يقدم هاري وميجان كقوى تغيير لديها القدرة على تحديث الملكية.

ويعيش الزوجان وابنهما آرتشي البالغ من العمر 14 شهرا في لوس أنجلوس حاليًا بعد التخلي عن أدوارهما الملكية في مارس الماضي. وفي يناير، أعلنا عن عزمهما انتهاج خط أكثر استقلالية والاعتماد على نفسيهما ماليًا.

وتزوج هاري من الممثلة السابقة ميجان في مايو 2018 في حدث قيل في ذلك الوقت إنه أضفى على العائلة المالكة بريق هوليوود وأجواء من الحداثة وجعل الزوجين من أشهر الثنائيات في العالم.

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