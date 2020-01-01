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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موجة ثانية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بـ40 دولة

السبت 25/يوليه/2020 - 11:39 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت وكالة "رويترز" بأن نحو 40 دولة في العالم سجلت في الأسبوع الماضي ارتفاعًا قياسيًا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ما يتجاوز بنحو ضعفين رقم الأسبوع السابق.

وأكد الوكالة في تقرير نشرته اليوم السبت بناءً على إحصاءاتها التي تعتمد على البيانات الرسمية أن 37 دولة حطمت رقمًا قياسيًا في حصيلة الإصابات اليومية بكورونا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 20 و13 دولة على التوالي في الأسبوعين السابقين.

ولفتت الوكالة إلى أن هذا الارتفاع غير المسبوق طال دولًا في جميع مناطق العالم، وخاصة الولايات المتحدة والبرازيل والهند (وهي الدول الأكثر تضررًا من الفيروس على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات) وأستراليا واليابان ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، وبوليفيا والمكسيك والسودان وسلطنة عمان وإثيوبيا وبلغاريا وبلجيكا وأوزبكستان وإسرائيل وكينيا، ودول آخرى.

ولفت التقرير إلى أن كثيرًا من هذه الدول، وخاصة تلك التي مضت حكوماتها في تخفيف القيود المفروضة لكبح جماح الجائحة، تمر حاليًا بالذروة الثانية من تفشي الوباء، التي تأتي بعد أكثر من شهر من الأولى.

ونقلت الوكالة عن خبراء ومسؤولين إقرارهم بأن الحصيلة الحقيقية للإصابات تتجاوز بالتأكيد تقريبًا الأرقام الرسمية، لا سيما في الدول الفقيرة التي تعاني من ضعف نظام الرعاية الصحية، محذرة من أن القفزة الأخيرة في الإصابات من المتوقع أن تنعكس بعد نحو أسبوعين على معدل الوفيات جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس التاجي.

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