لجان لمتابعة البناء المخالف وغلق مراكز الدروس الخصوصية في بسيون

قررت منى صالح، رئيسية مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تشكيل لجان بالوحدات المحلية القروية؛ لمتابعة أعمال مخالفات البناء دون ترخيص، أو البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المركز؛ للوقوف على المخالفات أولًا بأول والتعامل معها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.كما قررت رئيسية المدينة، عمل حملات يومية لإغلاق وتشميع جميع مراكز الدروس الخصوصية، وعمل محضر لكل صاحب مركز مخالف، ويثبت تشغيله لاستقبال الطلاب أو الحجز للعام الدراسي الجديد، واتخاذا الإجراءات القانونية الكاملة تجاه المخالفين.وأمرت بتكوين لجان على مستوى المدينة والقرى بمركز بسيون، لسرعة إنجاز إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وسداد رسوم الجدية.