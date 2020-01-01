مصرع فتاة على يد شقيقها بطلق ناري في سوهاج

لقيت فتاة مصرعها بطلق ناري في الصدر، إثر خروج عيار ناري من "فرد" صناعة محلية كان يعبث به شقيقها بدائرة مركز المنشاة بسوهاج.وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مستشفى المنشاة المركزي، بوصول "س ن"، 16 عاما، طالبة، وتقيم دائرة المركز، مصابة بطلق ناري بالصدر فتحتي دخول وخروج، وتوفيت عقب وصولها.وبالفحص وسؤال والدها "ناصر.م.د" 55 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد ابنته أمام منزلها أصابها طلق ناري طائش لا يعلم مصدره؛ مما أدى إلى إصابتها ووفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.وتوصلت تحريات وحدة مباحث إلي أنه حال قيام شقيق المتوفاة مصطفي، 26 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بالعبث بسلاح ناري بالمنزل، خرجت منه طلقة بطريق الخطأ؛ أحدثت إصابة المذكورة والتي أودت بحياتها.وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم "فرد محلي الصنع عيار 9 ملي"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.