انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق منزل في البدرشين

أمرت النيابة العامة بالبدرشين، بانتداب المعمل الجنائي والادلة الجنائية، لمعاينة حريق منزل بدائرة مركز شرطة البدرشين، وإعداد تقرير حول أسباب الحريق.كانت قد تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بدائرة مركز البدرشين، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.