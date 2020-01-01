«مصر للطيران» تسير 35 رحلة جوية لعدة عواصم اليوم

أعلنت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، عن تسيير 35 رحلة دولية اليوم السبت، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من لندن- جنيف- نيويورك- أثينا- باريس- الشارقة- البحرين- أمستردام- فرانكفورت- برلين- الخرطوم- بروكسل- روما- دار السلام- أديس أبابا- ميونخ- أبوظبي، ورحلتين جويتين إلي دبي وميلانو.بالإضافة إلى رحلة داخلية لكل من شرم الشيخ والغردقة وأسوان ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من المدينة المنورة- جدة- أبها- القصيم- الجزائر- الكويت- الرياض- الدمام، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٥٠٠ راكب.وأضافت: «تقوم سلطات مطار القاهرة الدولي، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.