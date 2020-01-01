رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر للطيران» تسير 35 رحلة جوية لعدة عواصم اليوم

السبت 25/يوليه/2020 - 11:35 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
طباعة
أعلنت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، عن تسيير 35 رحلة دولية اليوم السبت، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من  لندن- جنيف- نيويورك- أثينا- باريس- الشارقة- البحرين- أمستردام- فرانكفورت- برلين- الخرطوم- بروكسل- روما- دار السلام- أديس أبابا- ميونخ- أبوظبي، ورحلتين جويتين إلي دبي وميلانو.

بالإضافة إلى رحلة داخلية لكل من شرم الشيخ والغردقة وأسوان ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من المدينة المنورة- جدة- أبها- القصيم- الجزائر- الكويت- الرياض- الدمام، تنقل جميع  هذه الرحلات ما يقرب من ٢٥٠٠ راكب.

وأضافت: «تقوم سلطات مطار القاهرة الدولي، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

موضوعات متعلقة

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائر وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

تفاصيل موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة بالمحافظات

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

مفاجأة.. إثيوبيا تعتزم بناء 3 سدود خلف «النهضة»

الصور

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

الأكثر قراءة

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائر وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

ألقاهم أمام القطار.. أب يقتل أطفاله الثلاثة في المنيا

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائر وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

«رفض التلحين للسادات وعبدالناصر ظلمه».. خبايا علاقة كمال الطويل بالرؤساء

فيلم أوقع بينهما مدى الحياة.. سر الخصومة الكبرى بين هنيدى ومحمد فؤاد

نجم الساعة

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائر وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

طريقة تمنع حدوث السكتة الدماغية

عالم مناعة: فيروس كورونا باق للأبد

البرازيل: تأجيل احتفالات كرنفال «ساو باولو» السنوي بسبب كورونا

دراسة: كورونا يهدد 158 ألف وظيفة في قطاع النسيج بأوروبا

مقالات الرأي
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
صفاء النجار
فى بيوت الله «3»
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
المزيد

الثقافة

كل ما تريد معرفته عن كورونا في «العالم الجديد بعد الجائحة»

«الثقافة»: «حكايات الولاد والأرض» في أعمال مسرحية بالمحافظات

افتتاح معرض «في حب مصر الوطن» بموقع وزارة الثقافة الروسية

الشاعر المغربى محمد ميلود ضيف مبادرة «كل يوم شاعر»