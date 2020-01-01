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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لجنة لتظلمات السلع غير الغذائية المصدرة والمستوردة

السبت 25/يوليه/2020 - 11:34 ص
الدكتور أشرف هاشم
الدكتور أشرف هاشم
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور أشرف هاشم، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة، إنه نظرًا للدور الرائد لوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في العديد من المحاور الأساسية المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي، ومنها المساهمة في إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات، صدر قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 304 لسنة 2020 بتشكيل "لجنة التظلمات من النتائج النهائية لفحص السلع غير الغذائية المصدرة والمستوردة"، والتي ضمت في تشكيلها عضوية مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، مركز البحوث الزراعية بصفته الوظيفية.

وقال هاشم، في تصريحات له اليوم، تختص اللجنة بالبت في التظلمات التي تقدم من أصحاب الشأن من نتائج الفحص من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

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