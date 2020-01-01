واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (7297) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (5725) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (126) مخالفات سير بدون تراخيص، (18) دراجة نارية مخالفة، (35) مخالفة موقف عشوائى، و(11) مخالفة شروط الترخيص.فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.