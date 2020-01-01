نائبة تشيد بمبادرة تشجيع المنتج المحلي: تستهدف التخفيف على المواطن

أشادت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بالمبادرة الرئاسية الخاصة بتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، مؤكدة دور هذه المبادرة في دعم المواطنين وتوفير أسعار تنافسية بين السلع والمنتجات.وأكدت أمال رزق الله في بيان لها، أن المبادرة تستهدف التخفيف عن المواطنين وتيسير عمليات شراء السلع المختلفة، مشيدة بالإعداد الجيد له، وتمويلها من قبل عدد كبير من الشركات والبنوك.وطالبت عضو مجلس النواب، جميع الشركات ومنافذ البيع بضرورة المشاركة في المبادرة، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة المالية التي تعد الجهة المسئولة عن تنفيذ المبادرة، بشرط توافر المواصفات المناسبة للسلع والخدمات التي تحقق طموحات المواطنين.كما لفتت النائبة إلى ضرورة العمل على تسويق المبادرة وتنظيم معارض للشركات والمحال المشاركة بها في جميع المحافظات، وتفعيلها قبل عيد الأضحى، لمحاولة التخفيف على المواطنين ودعمهم في هذه المرحلة.