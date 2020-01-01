كل ما تريد معرفته عن كورونا في «العالم الجديد بعد الجائحة»

صدر حديثًا عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع٬ كتاب "العالم الجديد بعد الجائحة"، تأليف الدكتور فايز أبو حميدان.يتناول الكتاب كل ما يخص وباء كورونا المستجد، أسبابه وطرق تجنبه وعلاجه ومعلومات كثيرة حوله، ثم ينتقل للحديث عن دور الجائحة في التأثير على الاقتصاد حول العالم.ويتحدث عن تأثير الوباء على المجتمعات والأفراد من الناحية الاجتماعية والنفسية، أيضًا يتحدث عن خبرة الأردن في التعامل مع الجائحة، وأخيرًا يعرض وجهات نظره حول نظرية المؤامرة ومسؤولية الصين عن تفشي الوباء والأخطاء المحتملة لمنظمة الصحة العالمية.