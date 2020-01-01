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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلمانى: زيادة البدلات إنصاف للأطباء والعاملين فى المجال الطبى

السبت 25/يوليه/2020 - 10:32 ص
خالد مشهور
خالد مشهور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بزيادة بدلات الأطقم الطبية، ومد الخدمة لأعضاء المهن الطبية فى حال الاحتياج، وإنشاء صندوق تعويض عن المخاطر الطبية.

وأكد مشهور، في بيان له، أن الطاقم الطبي من أطباء وممرضين وغيرهم، يتعرضون لمخاطر كبيرة أثناء تأدية عملهم، ومنهم من قدموا أرواحهم فداء لمواجهة فيروس كورونا، وأضاف أن الجميع يرى بوضوح تضحيات الفريق الطبي خلال أزمة انتشار ومكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدد شهداء الأطباء فقط قارب الـ100 شهيد، وتجاوز 3 آلاف إصابة.

وأضاف أن الأمر ليس نظرة مادية لبدل العدوى وإنما نظرة منطقية لطاقم طبي قد يُصاب بالعدوى أثناء مزاولة مهنته، وأن الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبدل المهن الطبية بنسبة كبيرة فيها إنصاف للأطباء والعاملين في المجال الطبي، وأنها حق مشروع لا يجب تجاهله، لأن الطبيب هو مقدم الخدمة الطبية للمريض وعندما نستثمر في الطبيب فنحن نسهم بذلك في تقديم خدمة جيدة للمريض ومن ثم الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.

وأشار إلى أن الطبيب المصري يعمل في بيئة عمل قاسية غير مواكبة للعصر، حيث يعاني من نقص الإمكانات والتي تتمثل في بعض الأجهزة الطبية اللازمة للمريض وأيضًا المستلزمات الطبية المطلوبة لإجراء بعض العمليات الجراحية أو نقص في غرف العناية المركزة أو عدد "السراير" للمرضى أو الحضّانات، وبالتالي يترتب علي هذا النقص تأجيل بعض العمليات لأمر خارج عن إرادة الطبيب، ومع ذلك فإنه لا يهتم لإمكان إصابته بالعدوى داخل غرفة العمليات قدر اهتمامه بتأدية رسالته كطبيب وتطبيق القسَم الذي نطق به أثناء تخرجه في كلية الطب وإنقاذ حياة المريض بكل ما أوتي من أدوات ومهارات وخبرة.

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