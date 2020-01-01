التصريح بدفن شاب عثر عليه متوفى فى الجيزة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه متوفى داخل مسكنه، كما طلبت التحريات حول الواقعة.كان المقدم محمد داود رئيس مباحث مركز شرطة أبوالنمرس، قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد انبعاث رائحة كريهة من داخل منزل بقرية شبرامنت دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص في العقد الرابع من عمره، ويقيم بمفرده بمحل البلاغ، مرتديا ملابسه كاملة ولا يوجد أي إصابات، وأن الوفاة مرت عليها ساعات، كما تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.