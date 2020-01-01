روشتة التغيير والنجاح لمارك مانسون

إذا كنت جالسًا هناك بائسًا تعيسًا يومًا بعد يوم، فهذا يعني أنك مخطئ بالفعل في شىء ما كبير في حياتك، ولن يتغير شىء قبل أن تصير قادرًا على طرح الأسئلة على نفسك حتى تعثر على ما أخطأت فيه.ويقول أرسطو: من مزايا العقل المثقف أنه قادر على التأمل في فكرة من الأفكار من غير أن يقبلها "أي أنه قادر على النظر إلى قيم مختلفة وتقييمها من غير أن يجد نفسه مضطرًا إلى تبني أي منها، ولعل هذه هي المهارة المركزية اللازمة من أجل قيام المرء بتغيير حياته على نحو له معنى".ويقول الكاتب "مارك مانسون" هناك قاعدة تبنيتها على مرور السنوات وهي على النحو التالي: إذا كان هناك احتمال لأن يكون فشلي ناتجًا عني أو ناتجًا عن الآخرين، فمن الأكثر احتمالًا بكثير أن يكون ناتجًا عني ليس معنى هذا الكلام أنه لا توجد حالات يكون فيها الناس كلهم مخطئون، وهو لا يعني أيضًا أنه لا توجد حالات يمكن أن تكون فيها على صواب أكثر من معظم الآخرين، بكل بساطة إذا أحسست أنك في مواجهة العالم، فإن هناك احتمالًا حقيقيًا أن تكون في مواجهة نفسك فقط.وإذا نظرت إلى طفل صغير يحاول المشي، فسوف ترى أنه يقع ويتألم مئات المرات، لكن ذلك الطفل الصغير لن يتوقف في أي لحظة من اللحظات ليقول لنفسه: أنا لست ماهرًا في المشي سيظل يحاول ويحاول هكذا حتى ينجح.إننا نتعلم تجنب الفشل في وقت لاحق في حياتنا قد يكون السبب هو نظامنا التعليمي الذي يعاقب التلاميذ الذين لا يكون أداؤهم حسنًا أو بسبب الأهل كثيري الانتقاد والذين لا يسمحون لأطفالهم أن يجربوا ويفشلوا بل يعاقبونهم عندما يقررون أي شىء جديد، كما أن وسائل الإعلام تصور لنا حالات نجاح مذهلة لكنها لا توضح مقدار التدريب المضني والمشقة التي كان لا بد منها من أجل التوصل لتحقيق تلك النجاحات.وفي لحظة ما، يصل أكثرنا إلى حالة نخشى عندها الفشل فتدفعنا غريزتنا إلى تفاديه والاقتصار على ما يوضع أمامنا مباشرة أو على ما نعرف أننا جيدون في فعله، وهذا ما يقيدنا ويخنقنا.ولا يمكن أن نكون ناجحين حقًا إلا في الأشياء التي نحن مستعدون للفشل فيها. وإذا كنا غير مستعدين للفشل، فإننا نكون غير مستعدين للنجاح أصلًا.هناك أشخاص كثيرون يتخلون عن كل شىء ويحاولون تخدير ما قد يكون لديهم من أحاسيس عندما يشعرون بشكل من أشكال الألم أو الغضب أو الحزن ويكون هدفهم أن يعودوا إلى حالتهم الجيدة بأسرع ما يمكن حتى إن كان هذا يعني قيامهم بخداع أنفسهم أو بالعودة إلى قيمهم الفاشلة.