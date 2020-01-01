«ناسا» تحصل على لقطة حديثة لكوكب زحل فى الصيف

التقطت وكالة "ناسا" لأبحاث وعلوم الفضاء، صورة لموسم الصيف في كوكب زحل، وذلك في لقطة مذهلة كشفت عنها.والتقطت الصورة بواسطة تلسكوب "هابل" الفضائي، في 4 يوليو الجاري، والتي تكشف عن القطب الجنوبي الجليدي الأزرق، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.كما تُظهر اللقطة كيف تبدو حلقات الغاز العملاقة أكثر حمرة في لونها بفضل المستويات المتزايدة لضوء الشمس المتساقطة عليها.وقال علماء الفلك إن حلقات زحل التي تُرى من مسافة 839 مليون ميل من الأرض مشرقة جدا في الصورة، بحيث تبدو وكأنها "ثلوج سقطت للتو".وكان العلماء شرحوا في أبريل سر حرارة الغلاف الجوي العلوي لزحل، وأوضحوا أن كثافة الغلاف الجوي للكوكب تتناقص مع الارتفاع، ويعتمد الفرق في انخفاض الكثافة على درجة الحرارة القصوى بالقرب من أقطاب الكوكب.والسبب في ذلك هو التيارات الكهربائية الناتجة عن التفاعل بين الرياح الشمسية والجسيمات المشحونة من أقمار زحل. تخلق هذه التيارات تأثيرا مشابها للشفق القطبي.