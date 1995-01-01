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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

عمرو خالد: 5 بشريات نبوية للعشر الأوائل من ذي الحجة

السبت 25/يوليه/2020 - 10:21 ص
الدكتور عمرو خالد
الدكتور عمرو خالد
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كشف الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، عن قصة حجه للمرة الأولى قبل 25 عامًا، وكيف استهلم دعوة الشيخ إسماعيل صادق العدوي، خطيب الجامع الأزهر وقتها في أن يتوجه إلى الله بصدق النية، فكتب له الحج.

وقال خالد في ثاني حلقات برنامجه "مشتاق للحج": "أول مرة أحج كان في 1995 كان عمري وقتها 25 عامًا.. ومنذ بدأت أصلي وأنا عندي 15 سنة.. ظللت طوال 10 سنوات كلما سمعت صوت الحجاج: لبيك اللهم لبيك.. أبكي، لأنني نفسي أكون معهم.. لكن كان حلمًا بعيدًا وقتها".

وأضاف: "ظللت على ذلك حتى سنة 1994 كنت أحضر درس الشيخ إسماعيل صادق العدوي إمام الجامع الأزهر.. وقال يومها عبارة عجيبة: ربنا جعل نموذج مصغر لمشاعر الحج: العبادة في العشر الأوائل.. تهيأك عند الله للحج.. وقال الدليل على ذلك إن الصحابة كانوا ممنوعين من الحج، لأن قريش كانت منعاهم.. كانوا متألمين، فعلمهم النبي هذا الحديث.. فعبدوا الله في العشر الأوائل بحب لله.. فحجوا السنة التالية.. فكأن من عبد الله بصدق في هذه العشر التي يحبها الله أكرمه الله بالحج، أنت عملت ما أحبه الله في هذه العشرة، ففعل الله لك ما تحبه وأعطاك الحج".

وكشف عمرو خالد عن رد فعله على ذلك وقتها: "موت نفسي في العشر الأوائل.. وروحت الحج في السنة التالية"، داعيًا إلى الإكثار من عبادة الله وطاعته في العشر الأوائل بنية أن يمن عليك بالحج.

وأشار إلى حديث النبي الذي يجعل المسلم يستشعر من داخله وهو في بيته أن الله سيمن عليه بالحج: "من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين (الضحى) كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة".

وروى ما ذكره صديق له قائلًا: "حججت أول مرة.. أول مرة أحس بحب ربنا بهذا الشكل.. كنت أريد أن أشكره.. لكت جاء موعد سفري بعد الحج.. وكان صعبًا جدًا تغيير تذاكر الحج.. شبه مستحيل، فدعا وهو يبكي: يارب يومين كمان خليني أفضل معاك شوية"، فكان أن استجاب الله له.

واستضاف خالد نجله "علي"، والذي سأله: "ما هو أفضل شيء أعمله في العشر الأوائل؟"، فأجاب عليه: كل خير.. كل عمل صالح.. عبادة.. لكن أفضل شيء.. الذكر، أفضل أهل كل عمل أكثرهم ذكر لله في هذا العمل.. فأفضل الصائمين أكثرهم ذكرًا لله في صومهم".

ورد عمرو خالد على سؤال "علي" عن أجمل برنامج في العشر الأوائل؟، قائلًا: برنامج النبي.. صيام التسعة أيام.. ورد ذكر 1000 تسبيحة.. قيام ليل.. صدقة يومية وختمة قرآن وكثرة الدعاء خاصة يوم عرفة لأنه مستجاب".

وأشار عمرو خالد إلى بشريات نبوية في العشر الأوائل من ذي الحجة هي:
-​أحب أيام السنة إلى الله
-​العمل الصالح فيها أعلى ثوابًا حتى من الجهاد فيما سواها
-​صيام يوم عرفة يكفر سنتين سنة قبلها وسنة بعدها
-​خير الدعاء يوم عرفه ليس للحجاج فقط
-​يوم عرفه أكثر يوم تعتق فيه الرقاب من النار أكثر من ليلة القدر، لأن يوم عرفة معلن وليلة القدر مخبأة.
الدكتور عمرو خالد
الدكتور عمرو خالد
الدكتور عمرو خالد
الدكتور عمرو خالد
الدكتور عمرو خالد
الدكتور عمرو خالد

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