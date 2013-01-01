تجديد حبس الإخواني المتهم بالتعدي جنسيا على «طفل الشروق»

جدد قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، حبس المتهم الإخواني بالاعتداء على طفل 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكانت النيابة باشرت التحقيقات مع المتهم بالاعتداء جنسيا على طفل يبلغ من العمر 11 عاما، يعمل لديه بمحل صيانة الأجهزة الكهربائية، بمدينة الشروق، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية، وعرض الطفل على الطب الشرعي، لبيان تعرضه للاعتداء الجنسي من عدمه، للوقوف على ملابسات الواقعة.وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم على صلة بجماعة الإخوان الإرهابية، وشارك في عدد من المظاهرات خلال الفترة من 2013 إلى 2015، وتم تحرير محضر ضده بتهمة الانضمام لجماعة مخالفة للقانون، كما أوضحت التحريات أن قوات الأمن ضبطت هاتفا محمول بحوزة المتهم به عدد من الفيديوهات الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية.تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الشروق، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بقيام متهم بالتعدي جنسيًا على نجله، والذي يعمل طرفه بمحل صيانة الأجهزة الكهربائية.