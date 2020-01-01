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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

تقبل طلاب علمى رياضة.. تفاصيل مناهج كلية «الذكاء الاصطناعى»

السبت 25/يوليه/2020 - 10:11 ص
طلاب علمي رياضة
طلاب علمي رياضة
ياسمين عباس
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قال الدكتور تامر مدحت، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي، إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على تسخير الآلات للقيام بالمهام المختلفة، في الزراعة والصناعة والصحة وغيرها، لافتًا إلى أن الروبوت المستخدم في مجال الصحة يقوم بمهمة التنقل بين غرف المرضى، وتقديم الخدمات لهم.

وأشار الدكتور تامر مدحت، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يركز فقط على برمجة الآلات، بل من الممكن استخدامه لتفعيل بعض البرامج التي تخدم البشرية.

وأضاف أن الكلية هي الأولى من نوعها، ليس على مستوى مصر فقط، بل على مستوى الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الكلية استقبلت العام الماضي أول دفعة، وكان عددها 211 طالبًا.

وأوضح وكيل كلية الذكاء الاصطناعي، أن مناهج الكلية تربط بين مناهج كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات التي تناسب خريج كلية الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هناك شروطًا خاصة للالتحاق بالكلية، وهي تتبع مكتب التنسيق، حيث إنها تقبل فقط طلاب علمي شعبة رياضة، وأن الكلية بصدد إنشاء شعبة جديدة، ليتمكن طلاب علمي علوم من الالتحاق بها في السنوات القادمة.

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