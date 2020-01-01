هل تجزئُ الأضحيةُ عن العقيقةِ؟.. الأزهر يجيب

أجاب الأزهر الشريف على سؤال يقول نصه«هل تجزئُ الأضحيةُ عن العقيقةِ»؟، وجاء رد الأزهر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بأنه لا تجزئُ الأضحيةُ عن العقيقة.وأضاف الأزهر: «وهو قولُ المالكية والشافعيةِ، وروايةٌ عن الإمام أحمدَ؛ لأن كلًّا من الأضحيةِ والعقيقةِ ذبحان بسببين مختلفيْنِ، فلا يقومُ واحدٌ منهما عن الاثنين معًا؛ كدمِ التمتعِ ودم الفديةِ، ولأنَّ المقصود بالأضحية إراقةُ الدم في كلٍّ منهما، ولا تقومُ إراقةٌ واحدةٌ مقامَ إراقتينِ. واللهُ أعلم».