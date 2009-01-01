توقعات بانكماش الاقتصاد التركي 4.3% العام الجاري

نشرت وكالة "رويترز" نتائج استطلاع رأي لخبراء حول أداء الاقتصاد التركي، في وقت يتفشى فيه فيروس كورونا المستجد.ووفقا لاستطلاع الرأي في الفترة بين 21-23 يوليو الجاري، بمشاركة 42 خبيرًا اقتصاديًا، فقد خلص إلى أن الاقتصاد التركي سينكمش بنسبة 4.3% خلال العام الجاري.وتابع الخبراء أن تداعيات الأزمة ظهرت بقوة في الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجلت معدلات الانكماش 12.2%، بينما من المتوقع أن تسجل 3.1% خلال الربع الثالث من العام.يشار إلى أن الاقتصاد التركي كان قد سجل انكماشًا بقيمة 4.7% خلال عام 2009، بعدها سجل نموًا في الفترة بين عامي 2010-2018 بنحو 5%.كما توقع خبراء الاقتصاد المشاركين في استطلاع الرأي أن يخفض البنك المركزي التركي الفائدة حتى 8% حتى نهاية العام الجاري.وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا خلال العام الجاري، وقال إنه سيشهد انكماشا بنسبة 5% في عام 2020، ونموا بنسبة 5% في عام 2021.