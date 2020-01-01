القبض على 11 متهما بـ10 كيلو بانجو في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم السبت، من القبض على 11 عاطلًا خلال حملة، وبحوزتهم كميات من المخدرات، والأسلحة النارية.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد القبض علي 11 متهما وبحوزتهم: 5 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (10.200) كيلو جرام، وكمية من مسحوق الهيروين (40) جراما.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، وكذلك للحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.