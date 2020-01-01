34 ألف طالب يؤدون اليوم اختبارات الدبلومات الفنية بالمنوفية

تنطلق الامتحانات التحريرية للدور الأول للدبلومات الفنية، اليوم، والتي بدأت اليوم السبت الموافق 25 يوليو وتنتهي يوم الخميس الموافق 13 أغسطس القادم، وستجرى الامتحانات حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الوزارة.ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ضرورة المتابعة المستمرة لسير عملية الامتحانات والتعامل الفوري مع أية طوارئ والتشديد على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.حيث صرح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات التحريرية للدور الأول لهذا العام بلغ 34 ألفا و192 طالبا وطالبة موزعين على 140 لجنة بنطاق المحافظة، وسيجري اليوم امتحان اللغة العربية لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية (صناعى، تجارى، زراعى، فندقى، مزدوج).وأكد على الطلاب بضرورة الذهاب إلى لجنة الامتحان قبل بدء امتحان اللغة العربية بساعتين، موضحًا أنه سيتم بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات من الساعة 10:00 ص وحتى 12:30ظ، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلي لجان الامتحان بين الساعة 8:00 ص وحتى 9:00 صباحًا، كما سيتم بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات من الساعة 12:00ظ وحتى 2:30ظ، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلى لجان الامتحان بين الساعة 10:00ص وحتى 11:00 صباحًا.وأضاف "سويد" بأنه بناءً على موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، فسيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو الحالي.هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة تذليل كافة العقبات وتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات وضرورة استمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس وكذا النظافة العامة للفصول حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.