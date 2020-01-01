«الأرصاد»: طقس «غير مستقر» غدًا.. وأمطار على الصعيد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم السبت يشهد استقرارا ملحوظا في درجات الحرارة، وتبدأ حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من غد الأحد.وأضاف شاهين، في تصريحات لـ"الدستور"، أن جنوب البلاد قد يشهد سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مع استقرار باقي المناطق.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وعلى جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، وحذرت من وجود شبورة مائية صباحا، ورياح على سيناء تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة.وقالت الأرصاد الجوية إن الطقس من المتوقع أن يكون لطيفًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وعلى شمال وجنوب الصعيد.