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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف سعودية: المملكة اتخذت إجراءات تضمن سلامة الحجاج

السبت 25/يوليه/2020 - 08:57 ص
مكة المكرمة
مكة المكرمة
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أكدت صحيفتا " البلاد" و"اليوم" السعوديتان، حرص المملكة على اتخاذ قرارات وإجراءات تضمن سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا.

فتحت عنوان ( حج آمن ) أوضحت صحيفة "البلاد" - في افتتاحيتها اليوم السبت - أن الجهات المسؤولة اتخذت إجراءات مشددة لمنع المخالفين من دخول المشاعر المقدسة مع التشديد على عدم وجود حملات أو مكاتب حج في هذا الموسم، وتوفير الطاقات الآلية والبشرية وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء الفريضة في أجواء إيمانية وصحية كاملة، مشيرة إلى أن الجهات المعنية بالحج أكملت استعداداتها لتنفيذ خططها في موسم استثنائي هذا العام بعدد محدود من حجاج الداخل، فيما يقتصر حج المواطنين السعوديين على موظفي الصحة ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد.

من جهتها، قالت صحيفة "اليوم" - في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الجهود المتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن) - إن المملكة العربية السعودية بفضل دعم ورعاية الحكومة، رسمت مشهدا متكاملا من الانضباط والتكاتف والتنسيق في سبيل التصدي لآثار هذه الجائحة وانتشارها، في إطار التيسير على ضيوف الرحمن لأداء الـشعيرة بشكل آمن صحيا، وبأفضل مستوى من الخدمات، مشيرة إلى أن المملكة لم تفرق بين مواطن أو مقيم أو زائر، فهي تضع بروتوكلات خاصة لضمان سلامة حجاج بيت الله مبنية على أسس واقعية تقتضيها طبيعة الموقف من مراعاة للأعداد والأوقات وغيرها من التفاصيل.

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