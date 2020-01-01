مستشفى إسنا تودع آخر متعاف (صور)

شهد مستشفى إسنا للعزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بالأقصر، اليوم السبت، خروج آخر متعافٍ من الأقسام الداخلية بالمستشفى، وذلك عقب استقرار حالته الصحية، وتحول نتائج التحليل المعملية الخاصة بفيروس كورونا pcr من إيجابية إلى سلبية، وبذلك يكون المستشفى قد سجل معدل صفر إصابات.من جانبه أوضح الدكتور حسام فتحي المتحدث الإعلامي لمستشفى عزل إسنا، أن الأقسام الداخلية بمستشفى عزل إسنا ودعت آخر متعافٍ بها، وذلك عقب استقرار حالته، وبذلك تغلق جميع الأقسام الداخلية والبالغ عددها ٧ أقسام أبوابها، لتبدأ في مهمة جديدة باستقبال المرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.وأضاف في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن إدارة المستشفى حرصت على تجهيز مراسم بسيطة لتهنئة المريض على التعافي، وخروجه من المستشفى، والعودة إلى أسرته في أتم صحة وعافية، وقد كان لذلك أثرًا إيجابيا في نفوس الفريق الطبي في المستشفى، نظرًا لكونه دلالة على انتصارهم في معركتهم على فيروس كورونا، وأداء واجبهم نحو المرضى.وأشار إلى أن المستشفى سجل ١٠٨٢ حالة تعافٍ، وذلك بعد تعافي جميع المرضى، وأثبتت التحاليل المعملية الخاصة بفيروس كورونا تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية، وأن المستشفى باتت خالية من مرضى كورونا عدا ٦ مرضى تعافوا من الفيروس ويخضعون للعلاج بسبب الأضرار الصحية التي ألحقتها بهم الإصابة.وأكد أن إلى تراجع أعداد المصابين بالشكل الذي ساهم في القضاء على قوائم الانتظار، وكذلك وجود أماكن غير شاغلة بالمستشفى حيث تم إغلاق نحو٩٥ ٪ من أقسام المستشفى، إلا أن ذلك لا يرادفه على الإطلاق انتهاء الوباء، مشددًا على ضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والبُعد عن التجمعات، وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى الكثير من التمسك بالإجراءات الاحترازية، لما سوف يثمره ذلك من انخفاض تدريجي لأعداد المصابين.