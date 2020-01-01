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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توجيهات لسكان جنوب تكساس بإخلاء منازلهم مع اقتراب العاصفة هانا

السبت 25/يوليه/2020 - 07:50 ص
عاصفة هانا
عاصفة هانا
وكالات
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حثت السلطات سكان عدة مقاطعات بجنوب ولاية تكساس الأمريكية بإخلاء منازلهم قبل وصول عاصفة يتوقع أن يصاحبها هطول أمطار غزيرة يومي السبت والأحد.

وازادت قوة العاصفة المدارية هانا، ويتوقع أن تصل إلى اليابسة اليوم السبت جنوبي كوربس كريستي في تكساس كإعصار من الفئة الأولى تصحبه رياح شديدة تصل سرعتها إلى 121 كيلومترًا في الساعة.

وذكرت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية، أن من المتوقع أن يصل منسوب الأمطار المصاحبة للعاصفة إلى 15 بوصة في بعض مناطق جنوب تكساس وشمال شرق المكسيك، ويتوقع أيضًا أن تؤثر العاصفة على إنتاج النفط والغاز في الحقول البحرية.

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