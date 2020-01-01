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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فاوتشى: ترامب يسير فى الاتجاه الصحيح بشأن كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 07:40 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب يغير سياسته وخطابه بشكل سليم بشأن الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، مشيرا بوجه خاص إلى دعوته لاستخدام الكمامة.

وذكر "فاوتشي" أنه يبدو له أن ترامب كان لديه "إدراك للواقع القائم" مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد.

وأوضح "فاوتشي"، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التليفزيونية الأمريكية إنه "(ترامب) يتكيف مع ذلك الآن ويتصرف وفقا لذلك"، وقال إن "الرئيس اقتنع الآن بشأن ارتداء كمامة.. أعتقد أننا نسير في اتجاه جيد حقا".

وفي مقابلة ثانية مع صحيفة "واشنطن بوست" عبر بث على الإنترنت، قال فاوتشي إن إحاطات ترامب هذا الأسبوع كانت أكثر موضوعية و"مفيدة" في إيصال رسالة تؤكد على استخدام الكمامة وتجنب الازدحام.

وقال فاوتشي عن الإحاطات الإعلامية الجديدة لترامب إنها "قصيرة وواضحة، وهو ما يساعد في إيصال رسالة".

وأضاف أنه في غضون عدة أشهر من بداية العام المقبل 2021 سيتوافر للسكان في الولايات المتحدة وعلى نطاق واسع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة، إن العدد العالمي للإصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ رقما قياسيا جديدا حيث تم تسجيل 284196 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المميت.

وسجلت الولايات المتحدة نحو 69600 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها في أي دولة في العالم.

وأوضحت أحدث احصاءات لمنظمة الصحة العالمية أن الولايات المتحدة وحدها سجلت ما يقرب من ربع أحدث زيادة يومية.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، وفي الأسابيع القليلة الماضية، كان عدد حالات الإصابة اليومية أكثر من ضعف الأرقام التي سجلت خلال ذروة تفشي الفيروس في أبريل، مما يشير إلى مشكلة متجددة.

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