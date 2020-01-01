تأهب بفيتنام بعد رصد أول إصابة بكورونا خلال ثلاثة أشهر

عادت فيتنام إلى حالة التأهب القصوى، اليوم السبت، بعدما رصد مسئولون بالصحة أول إصابة بفيروسكورونا في البلد الواقع بجنوب شرق آسيا خلال ثلاثة أشهر.وأبقت فيتنام عدد الإصابات بالفيروس عند 415 حالة فقط، وذلك بفضل إجراءات حجر صحي مشددة وبرنامج موسع للفحص الطبي ولم تعلن عن أي إصابات محلية بالعدوى منذ مئة يوم.وقالت وزارة الصحة، في بيان أمس الجمعة، إن نتائج فحص رجل يبلغ من العمر 57 عامًا من مدينة دانانج السياحية جاءت إيجابية مما دفع لعزل 50 شخصا من المخالطين له.ولم تؤكد الوزارة بعد إصابة الرجل بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس ولم توضح أيضا كيف أصيب الرجل بالعدوى.وكانت السلطات في العاصمة هانوي أعادت أمس الجمعة التوصية بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.