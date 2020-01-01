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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

1895 عالقًا مصريًا يغادرون الكويت عبر 12 رحلة جوية

السبت 25/يوليه/2020 - 07:32 ص
مصريين عالقين
مصريين عالقين
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم السبت، مغادرة 1895 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والأقصر، وذلك عبر 12 رحلة جوية.

وأوضحت الطيران المدني الكويتية، في بيان لها، أن الرحلات تضمنت 6 رحلات على متنها 1005 ركاب إلى القاهرة، و3 رحلات على متنها 435 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 310 ركاب إلى أسيوط ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى الأقصر.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت، أمس الجمعة، مغادرة 1225 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات القاهرة وسوهاج والإسكندرية؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.

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