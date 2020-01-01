النمسا تشدد قواعد اختبار فيروس كورونا للوافدين

قررت النمسا مطالبة المسافرين الذين يصلون إليها من مراكز تفشي فيروس كورونا تقديم نتائج اختبار حديث للفيروس عند الدخول، وفقًا لمرسوم جديد صادر عن وزارة الصحة في فيينا يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين.ورغم الإعلان في وقت سابق عن قبول الاختبارات الجديدة لفيروس كورونا التي أجريت قبل أربعة أيام من الوصول، تم تقليص الوقت الآن ليصبح ثلاثة أيام فقط.ونشرت الوزارة قائمة من 32 وجهة تشهد ارتفاع خطر الإصابة بالعدوى، بعد أن خلصت إلى أن التزايد الأخير في حالات الإصابة في النمسا مرتبط جزئيا بالوافدين من الخارج.وتضم القائمة معظم دول البلقان، التي كانت مصدرا لعدد من الإصابات في النمسا في الأسابيع الأخيرة، فضلا عن السويد والبرتغال والولايات المتحدة والبرازيل والهند.وسيتعين على الأشخاص الذين يصلون إلى النمسا من هذه الوجهات الـ 32 إظهار سلبية اختبار فيروس كورونا على الحدود، أو الخضوع لاختبار في غضون يومين من دخولهم البلاد.